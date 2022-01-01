Главная > Сравнения CPU > M1 Pro vs Ryzen 9 6900HS

Apple M1 Pro против AMD Ryzen 9 6900HS

Apple M1 Pro
VS
AMD Ryzen 9 6900HS
Apple M1 Pro
AMD Ryzen 9 6900HS

Что лучше: 10-ядерный Apple M1 Pro на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 9 6900HS с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6900HS and Pro
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
  • На 14% ниже чем у Ryzen 9 6900HS пиковое энергопотребление – 30 vs 35 Ватт
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1746 и 1570 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HS
  • На 53% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Pro
1519
Ryzen 9 6900HS +5%
1598
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Pro +3%
11997
Ryzen 9 6900HS
11647
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Pro +11%
1739
Ryzen 9 6900HS
1564
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Pro +30%
12403
Ryzen 9 6900HS
9511
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Pro и AMD Ryzen 9 6900HS

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 18 октября 2021 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Rembrandt
Сокет Apple M-Socket FP7
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 10 16
Частота 2.0 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 33x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 33.7 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 35 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) AMD Radeon 680M
Частота GPU 450 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки 2048 768
TMUs 128 48
ROPs 64 32
Вычислительные блоки - 12
TGP 30 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Pro
5.2 терафлопс
Ryzen 9 6900HS
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-5200, LPDDR5-6400
Макс. размер 32 ГБ -
Количество каналов 4 4
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 6900HS
Версия PCI Express - 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 9750H против Apple M1 Pro
2. Intel Core i7 1185G7 против Apple M1 Pro
3. AMD Ryzen 7 5800H против Apple M1 Pro
4. Intel Core i9 12900H против Apple M1 Pro
5. Apple M1 против M1 Pro
6. AMD Ryzen 5 5600X против Ryzen 9 6900HS
7. Intel Core i7 11800H против AMD Ryzen 9 6900HS
8. Intel Core i9 12900H против AMD Ryzen 9 6900HS
9. Apple M1 против AMD Ryzen 9 6900HS
10. AMD Ryzen 9 6900HX против Ryzen 9 6900HS

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 6900HS или Apple M1 Pro?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры