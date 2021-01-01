Apple M1 против AMD Ryzen 7 4800H
Что лучше: Apple M1 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2) или AMD Ryzen 7 4800H на 2.9 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
90
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
34
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
98
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
71
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1
- На 74% ниже чем у Ryzen 7 4800H пиковое энергопотребление – 14 vs 54 Ватт
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- На 46% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1191 балл
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800H
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 31% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
412
Ryzen 7 4800H +19%
490
Cinebench R20 (многоядерный)
2137
Ryzen 7 4800H +106%
4399
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1 +40%
3768
2693
Passmark CPU (многоядерный)
15279
Ryzen 7 4800H +28%
19504
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +47%
1761
1196
Geekbench 5 (многоядерный)
7634
Ryzen 7 4800H +5%
8007
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|20 ноября 2020
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Icestorm and Firestorm
|Zen 2
|Сокет
|Apple M-Socket
|FP6
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|2.1 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|0x
|29x
|Кэш 1-го уровня
|320КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|16 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|14 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|-
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4X-4266
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|16 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.25 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 7 4800H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
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