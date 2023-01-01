Apple M2 Max против Apple M1
Что лучше: 12-ядерный Apple M2 Max на 3.5 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Apple M2 Max были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2 Max
- Поддерживает до 96 ГБ LPDDR5-6400
- На 341.35 ГБ/c (500%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1997 и 1759 баллов
- Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|Apple
|Дата выхода
|1 июня 2023
|20 ноября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|ARMv8
|Кодовое имя
|Apple M2
|Apple M1
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU
|Apple M1 GPU
Процессор
|Ядер
|10
|4
|Потоков
|10
|4
|Частота
|3.5 ГГц
|3.2 ГГц
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|2
|4
|Частота
|2.4 ГГц
|2.1 ГГц
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|12
|8
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|32МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|Apple M-Socket
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
|14 Вт
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU
|Apple M1 GPU
|Частота GPU
|-
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1398 МГц
|1278 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|1024
|TMUs
|-
|64
|ROPs
|-
|32
|Вычислительные блоки
|-
|128
|TGP
|-
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|96 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|8
|2
|Макс. пропускная способность
|409.6 ГБ/c
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Версия PCI Express
|-
|4.0
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