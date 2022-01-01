Apple M2 Max против Apple M2
Что лучше: 12-ядерный Apple M2 Max на 2.4 ГГц или Apple M2 с 8-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Apple M2 Max были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2 Max
- Поддерживает до 96 ГБ LPDDR5-6400
- На 307.2 ГБ/c (300%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Появился на 1 год позже чем соперник
Причины выбрать Apple M2
- На 50% ниже чем у M2 Max пиковое энергопотребление – 15 vs 30 Ватт
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|Apple
|Дата выхода
|1 июня 2023
|6 июня 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|ARMv8
|Сокет
|Apple M-Socket
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU
|Apple M2 GPU
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.4 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.5 ГГц
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|32МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|20 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
|15 Вт
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU
|Apple M2 GPU
|Частота GPU
|-
|500 МГц
|Boost частота GPU
|1398 МГц
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|1024
|TMUs
|-
|64
|ROPs
|-
|32
|Вычислительные блоки
|-
|128
|TGP
|-
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|96 ГБ
|24 ГБ
|Количество каналов
|8
|2
|Макс. пропускная способность
|409.6 ГБ/c
|102.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Версия PCI Express
|-
|4.0
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