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Apple M2 Max против Apple M2

Apple M2 Max
VS
Apple M2
Apple M2 Max
Apple M2

Что лучше: 12-ядерный Apple M2 Max на 2.4 ГГц или Apple M2 с 8-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 Max были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and Max
Причины выбрать Apple M2 Max
  • Поддерживает до 96 ГБ LPDDR5-6400
  • На 307.2 ГБ/c (300%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Появился на 1 год позже чем соперник
Причины выбрать Apple M2
  • На 50% ниже чем у M2 Max пиковое энергопотребление – 15 vs 30 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Max +2%
1619
Apple M2
1595
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Max +80%
15700
Apple M2
8725
Passmark CPU (одноядерный)
M2 Max
н/д
Apple M2
4043
Passmark CPU (многоядерный)
M2 Max
н/д
Apple M2
15511
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Max +3%
2006
Apple M2
1940
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Max +67%
15013
Apple M2
8988
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Max и Apple M2

Общая информация

Производитель Apple Apple
Дата выхода 1 июня 2023 6 июня 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 ARMv8
Сокет Apple M-Socket Apple M-Socket
Интегрированная графика Apple M2 Max GPU Apple M2 GPU

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 12 8
Частота 2.4 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.5 ГГц
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 15 Вт

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Max GPU Apple M2 GPU
Частота GPU - 500 МГц
Boost частота GPU 1398 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки - 1024
TMUs - 64
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 128
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
M2 Max
н/д
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 LPDDR5-6400
Макс. размер 96 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 8 2
Макс. пропускная способность 409.6 ГБ/c 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Версия PCI Express - 4.0

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Конкуренты

1. Apple M2 Max или Apple M1 Max
2. Apple M2 Max или AMD Ryzen 9 6900HX
3. Apple M2 Max или Intel Core i9 12900H
4. Apple M2 Max или Apple M1 Ultra
5. Apple M2 Max или AMD Ryzen 7 7800X
6. Apple M2 или Apple M1 Max
7. Apple M2 или Intel Core i7 12700H
8. Apple M2 или Apple M1
9. Apple M2 или AMD Ryzen 7 6800H
10. Apple M2 или Intel Core i7 1260P

Комментарии

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