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Apple M2 Pro против AMD Ryzen 9 5900X

Apple M2 Pro
VS
AMD Ryzen 9 5900X
Apple M2 Pro
AMD Ryzen 9 5900X

Что лучше: ноутбучный Apple M2 Pro на 3.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 5900X на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900X and Pro
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • На 157.12 ГБ/c (330%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2003 и 1644 балла
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M2 Pro GPU (19-core)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Pro +6%
1662
Ryzen 9 5900X
1566
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Pro
14813
Ryzen 9 5900X +38%
20447
Passmark CPU (одноядерный)
M2 Pro +19%
4106
Ryzen 9 5900X
3449
Passmark CPU (многоядерный)
M2 Pro
26347
Ryzen 9 5900X +49%
39151
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Pro +21%
1983
Ryzen 9 5900X
1637
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Pro +6%
14922
Ryzen 9 5900X
14132
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Pro и AMD Ryzen 9 5900X

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 17 января 2023 8 октября 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M2 Zen 3 (Vermeer)
Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 12
Потоков 8 24
Частота 3.5 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.8 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 12
Количество потоков 12 24
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 37x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов 40 млрд 4.15 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Сокет Apple M-Socket AM4
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 105 Вт
Критическая температура - 90°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) -
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1398 МГц -
Шейдерные блоки 2432 -
TMUs 152 -
ROPs 76 -
TGP 35 Вт -
Макс. разрешение 7680x4320 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M2 Pro
6.8 терафлопс
Ryzen 9 5900X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 5900X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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Комментарии

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