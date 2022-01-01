Главная > Сравнения CPU > Apple M2 vs Ryzen Threadripper 3990X

Apple M2 против AMD Ryzen Threadripper 3990X

Apple M2
VS
AMD Ryzen Threadripper 3990X
Apple M2
AMD Ryzen Threadripper 3990X

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Apple M2 на 2.4 ГГц или десктопный AMD Ryzen Threadripper 3990X с 64-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3990X and M2
Причины выбрать Apple M2
  • На 95% ниже чем у Ryzen Threadripper 3990X пиковое энергопотребление – 15 vs 280 Ватт
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1277 баллов
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M2 GPU
  • На 7.03 ГБ/c (7%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3990X
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 56 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 23% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 и AMD Ryzen Threadripper 3990X

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 6 июня 2022 10 января 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Zen 2
Сокет Apple M-Socket sTRX4
Интегрированная графика Apple M2 GPU Нет

Производительность

Количество ядер 8 64
Количество потоков 8 128
Частота 2.4 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 29x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 16МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 128МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 20 млрд 19.2 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 280 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 GPU -
Частота GPU 500 МГц -
Boost частота GPU 1398 МГц -
Шейдерные блоки 1024 -
TMUs 64 -
ROPs 32 -
Вычислительные блоки 128 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M2
3 терафлопс
Ryzen Threadripper 3990X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200
Макс. размер 24 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 102.4 ГБ/c 95.37 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen Threadripper 3990X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 64

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
3 (23.1%)
10 (76.9%)
Всего проголосовало: 13

Конкуренты

1. Apple M2 и M1 Max
2. Apple M2 и Core i7 12700H
3. Apple M2 и Apple M1
4. Apple M2 и Ryzen 7 6800H
5. Apple M2 и Core i7 1260P
6. Ryzen Threadripper 3990X и M1 Max
7. Ryzen Threadripper 3990X и Core i7 12700K
8. Ryzen Threadripper 3990X и Core i9 13900K

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen Threadripper 3990X или Apple M2?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры