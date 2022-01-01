Apple M2 против AMD Ryzen Threadripper 3990X
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Apple M2 на 2.4 ГГц или десктопный AMD Ryzen Threadripper 3990X с 64-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
40
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2
- На 95% ниже чем у Ryzen Threadripper 3990X пиковое энергопотребление – 15 vs 280 Ватт
- Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
- На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1277 баллов
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- Есть интегрированный графический ускоритель Apple M2 GPU
- На 7.03 ГБ/c (7%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3990X
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 56 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 23% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2 +26%
1585
Cinebench R23 (многоядерный)
8753
Ryzen Threadripper 3990X +758%
75069
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M2 +57%
4038
Passmark CPU (многоядерный)
15410
Ryzen Threadripper 3990X +431%
81775
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M2 +51%
1944
Geekbench 5 (многоядерный)
9028
Ryzen Threadripper 3990X +207%
27719
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|6 июня 2022
|10 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|-
|Zen 2
|Сокет
|Apple M-Socket
|sTRX4
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|64
|Количество потоков
|8
|128
|Частота
|2.4 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|29x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|16МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|128МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|20 млрд
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|280 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|-
|Частота GPU
|500 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1398 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|1024
|-
|TMUs
|64
|-
|ROPs
|32
|-
|Вычислительные блоки
|128
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR4-3200
|Макс. размер
|24 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|102.4 ГБ/c
|95.37 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 3990X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|64
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