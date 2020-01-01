Главная > Сравнения CPU > Core i3 10110U vs Ryzen 3 3250U

Intel Core i3 10110U против AMD Ryzen 3 3250U

Intel Core i3 10110U
Intel Core i3 10110U
VS
AMD Ryzen 3 3250U
AMD Ryzen 3 3250U

Что лучше: Intel Core i3 10110U на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или AMD Ryzen 3 3250U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3250U and 10110U
Причины выбрать Intel Core i3 10110U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • На 40% ниже чем у Ryzen 3 3250U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 972 и 670 баллов
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10110U +22%
2385
Ryzen 3 3250U
1949
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10110U +34%
1927
Ryzen 3 3250U
1440

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 10110U и AMD Ryzen 3 3250U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 21 августа 2019 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Zen+
Номер модели i3-10110U -
Сокет BGA-1528 FP5
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon RX Vega 3

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.1 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 21x 26x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-25 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 10110U Сайт AMD Ryzen 3 3250U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i5 10210U против Core i3 10110U
2. Ryzen 3 4300U против Core i3 10110U
3. Ryzen 5 3500U против Ryzen 3 3250U
4. Ryzen 3 2200G против Ryzen 3 3250U
5. Ryzen 3 4300U против Ryzen 3 3250U
6. Core i3 1005G1 против Ryzen 3 3250U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 3 3250U или Intel Core i3 10110U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях