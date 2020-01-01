Intel Core i3 10110U против AMD Ryzen 3 3250U
Что лучше: Intel Core i3 10110U на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или AMD Ryzen 3 3250U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 10110U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- На 40% ниже чем у Ryzen 3 3250U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
- На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 972 и 670 баллов
- На 17% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i3 10110U +31%
404
309
Cinebench R20 (многоядерный)
756
755
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 10110U +22%
2385
1949
Passmark CPU (многоядерный)
4145
Ryzen 3 3250U +4%
4309
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 10110U +45%
977
674
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 10110U +34%
1927
1440
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|21 августа 2019
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen+
|Номер модели
|i3-10110U
|-
|Сокет
|BGA-1528
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Radeon RX Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.1 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|21x
|26x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|12-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.66 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 10110U
|Сайт AMD Ryzen 3 3250U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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