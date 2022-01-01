Intel Core i3 1215U против AMD Ryzen 5 5600H
Что лучше: Intel Core i3 1215U на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 5 5600H на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
- На 72% ниже чем у Ryzen 5 5600H пиковое энергопотребление – 15 vs 54 Ватт
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
н/д
1363
Cinebench R23 (многоядерный)
5448
Ryzen 5 5600H +83%
9943
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1215U +21%
3593
2979
Passmark CPU (многоядерный)
12530
Ryzen 5 5600H +37%
17171
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1215U +7%
1457
1357
Geekbench 5 (многоядерный)
3800
Ryzen 5 5600H +59%
6029
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-U
|Cezanne
|Номер модели
|i3-1215U
|-
|Сокет
|BGA-1744
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (64EU)
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|1.2 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|10МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-15 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|448
|TMUs
|32
|28
|ROPs
|16
|7
|Вычислительные блоки
|64
|-
|TGP
|45 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1215U
|Сайт AMD Ryzen 5 5600H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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