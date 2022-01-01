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Intel Core i3 1215U

Intel Core i3 1215U

Core i3 1215U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 10 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 1200 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics (64EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 10 МБ.

Обратите внимание: тесты i3 1215U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i3 1215U в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1447
Geekbench 5 (многоядерный)
3809

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i3 1215U

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U
Номер модели i3-1215U
Сокет BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (64EU)

Производительность

Количество ядер 10
Количество потоков 12
Частота 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 12x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 10МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15-55 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (64EU)
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
Шейдерные блоки 512
TMUs 32
ROPs 16
Вычислительные блоки 64
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
1.21 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1215U
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Core i3 1215U или Core i3 1115G4

Комментарии

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