Intel Core i3 1215U
Core i3 1215U - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1744, который имеет 10 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 1200 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics (64EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 10 МБ.
Обратите внимание: тесты i3 1215U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1447
Geekbench 5 (многоядерный)
3809
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-U
|Номер модели
|i3-1215U
|Сокет
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (64EU)
Производительность
|Количество ядер
|10
|Количество потоков
|12
|Частота
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|12x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|10МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15-55 Вт
|Критическая температура
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (64EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|TMUs
|32
|ROPs
|16
|Вычислительные блоки
|64
|TGP
|15 Вт
iGPU FLOPS
1.21 терафлопс
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1215U
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20