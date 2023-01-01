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Intel Core i5 1135G7 против Apple M2 Pro

Intel Core i5 1135G7
VS
Apple M2 Pro
Intel Core i5 1135G7
Apple M2 Pro

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц или Apple M2 Pro с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 1135G7
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 53% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2003 и 1313 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1135G7
1337
M2 Pro +24%
1662
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1135G7
5000
M2 Pro +196%
14813
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1135G7
2697
M2 Pro +52%
4106
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1135G7
9959
M2 Pro +165%
26347
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1135G7
1311
M2 Pro +51%
1983
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1135G7
4609
M2 Pro +224%
14922
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1135G7 и Apple M2 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 2 сентября 2020 17 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Tiger Lake Apple M2
Номер модели i5-1135G7 -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Apple M2 Pro GPU (19-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 8
Потоков 8 8
Частота 0.9-2.4 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер - 4
Потоков - 4
Частота - 2.4 ГГц
Общее
Количество ядер 4 12
Количество потоков 8 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 9-24x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 40 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1449 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Apple M2 Pro GPU (19-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 640 2432
TMUs 40 152
ROPs 20 76
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 35 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 1135G7
1.41 терафлопс
M2 Pro
6.8 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1135G7 -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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