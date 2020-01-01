Intel Core i5 1135G7 против i5 10300H
Что лучше: Intel Core i5 1135G7 на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2) или i5 10300H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- На 67% ниже чем у Core i5 10300H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать Intel Core i5 10300H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +14%
505
444
Cinebench R20 (многоядерный)
1984
Core i5 10300H +7%
2113
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1135G7 +9%
2905
2656
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1135G7 +17%
10379
8898
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +19%
1361
1142
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1135G7 +25%
5063
4054
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|2 апреля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-1135G7
|-
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.4 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|25x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1135G7
|Сайт Intel Core i5 10300H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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