Что лучше: Intel Core i5 1235U на 1.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или Apple M1 Pro на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.