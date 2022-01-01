Intel Core i5 12400F против i5 12400
Что лучше: Intel Core i5 12400F на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i5 12400 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 12400
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1694
1694
Cinebench R23 (многоядерный)
11987
11963
Passmark CPU (одноядерный)
3529
Core i5 12400 +1%
3557
Passmark CPU (многоядерный)
19480
19526
Geekbench 5 (одноядерный)
1674
Core i5 12400 +3%
1726
Geekbench 5 (многоядерный)
8699
Core i5 12400 +1%
8751
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i5-12400F
|i5-12400
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|Нет
|UHD Graphics 730
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.5 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|25x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Intel UHD Graphics 730
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|192
|TMUs
|-
|48
|ROPs
|-
|24
|Вычислительные блоки
|-
|24
|TGP
|-
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 12400F
|Сайт Intel Core i5 12400
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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