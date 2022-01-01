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Intel Core i5 12400

Intel Core i5 12400

Core i5 12400 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Его базовая частота – 2500 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4400 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 730, а размер кэша 3-го уровня составляет 18 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i5 12400 в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1710
Cinebench R23 (многоядерный)
12119
Passmark CPU (одноядерный)
3580
Passmark CPU (многоядерный)
19722
Geekbench 5 (одноядерный)
1732
Geekbench 5 (многоядерный)
8851

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i5 12400

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 4 января 2022
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S
Номер модели i5-12400
Сокет LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 6
Количество потоков 12
Частота 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 25x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц
Шейдерные блоки 192
TMUs 48
ROPs 24
Вычислительные блоки 24
TGP 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Core i5 12400 или Core i7 10700K
2. Core i5 12400 или Core i5 10400
3. Core i5 12400 или Ryzen 5 5600X
4. Core i5 12400 или Ryzen 7 5800X
5. Core i5 12400 или Core i7 11700K
6. Core i5 12400 или Core i9 11900K
7. Core i5 12400 или Core i5 11600K
8. Core i5 12400 или Core i5 11400
9. Core i5 12400 или Ryzen 5 5600G
10. Core i5 12400 или Core i5 12600K
11. Core i5 12400 или Core i5 12400F

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