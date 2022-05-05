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Intel Core i5 12600K против AMD Ryzen 7 5700X

Intel Core i5 12600K
VS
AMD Ryzen 7 5700X
Intel Core i5 12600K
AMD Ryzen 7 5700X

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 12600K на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 7 5700X с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии (1)

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700X and 12600K
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1892 и 1647 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700X
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • На 48% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12600K +24%
1900
Ryzen 7 5700X
1535
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600K +21%
17385
Ryzen 7 5700X
14321
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12600K +14%
1900
Ryzen 7 5700X
1661
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600K +15%
11821
Ryzen 7 5700X
10235
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600K и AMD Ryzen 7 5700X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 октября 2021 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Zen 3
Номер модели i5-12600K Vermeer
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.7 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 9728КБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1450 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 12600K
0.78 терафлопс
Ryzen 7 5700X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600K Сайт AMD Ryzen 7 5700X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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7. Ryzen 7 5700X или Ryzen 5 5600X
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9. Ryzen 7 5700X или Ryzen 7 5700G
10. Ryzen 7 5700X или Core i5 12600KF

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5700X или Intel Core i5 12600K?
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Сергей. 05 мая 2022 20:37
Энергопотребление (TDP) 125 Вт и 65 Вт. Производительность почти одинакова. Мой выбор за Ryzen 7 5700X.
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