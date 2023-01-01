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Intel Core i5 1335U против AMD Ryzen 3 7320U

Intel Core i5 1335U
VS
AMD Ryzen 3 7320U
Intel Core i5 1335U
AMD Ryzen 3 7320U

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1335U на 1.3 ГГц или AMD Ryzen 3 7320U с 4-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7320U and 1335U
Причины выбрать Intel Core i5 1335U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
  • Имеет на 8192 КБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 66% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1704 и 1028 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 7320U
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1335U +55%
1732
Ryzen 3 7320U
1117
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1335U +65%
7398
Ryzen 3 7320U
4489
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1335U +41%
3509
Ryzen 3 7320U
2489
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1335U +83%
17082
Ryzen 3 7320U
9334
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1335U +67%
1713
Ryzen 3 7320U
1028
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1335U +102%
7563
Ryzen 3 7320U
3736
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1335U и AMD Ryzen 3 7320U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 5 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 2 (Mendocino)
Номер модели i5-1335U -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 4
Потоков 4 8
Частота 1.3 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 0.9 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 4
Количество потоков 12 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 13x 24x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 15 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Сокет BGA-1744 FP6
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon 610M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 640 128
TMUs 40 8
ROPs 20 4
Вычислительные блоки 80 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1335U
1.41 терафлопс
Ryzen 3 7320U
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267		 - LPDDR5-5500
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1335U Сайт AMD Ryzen 3 7320U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 4

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