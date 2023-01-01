AMD Ryzen 3 7320U

Ядер: 4

4 L3-кэш: 4МБ (общий)

4МБ (общий) TDP: 15 Вт

15 Вт Размер транзистора: 6 нанометров

Ryzen 3 7320U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP6, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2400 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon 610M, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.