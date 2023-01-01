AMD Ryzen 3 7320U
- Ядер: 4
- L3-кэш: 4МБ (общий)
- TDP: 15 Вт
- Размер транзистора: 6 нанометров
Ryzen 3 7320U - процессор для ноутбуков от компании AMD для сокета FP6, который имеет 4 ядра и 8 потоков. Его базовая частота – 2400 МГц, но поддержка технологии Turbo Core позволяет автоматически разгоняться до 4100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Radeon 610M, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.
Обратите внимание: тесты Ryzen 3 7320U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1091
Cinebench R23 (многоядерный)
4298
Geekbench 5 (одноядерный)
1041
Geekbench 5 (многоядерный)
3585
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|Дата выхода
|5 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 2 (Mendocino)
|Интегрированная графика
|Radeon 610M
Процессор
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|Частота
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|8
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|24x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|6 нанометров
|Сокет
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|Критическая температура
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon 610M
|Частота GPU
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|TMUs
|8
|ROPs
|4
|Вычислительные блоки
|2
|TGP
|15 Вт
iGPU FLOPS
0.49 терафлопс
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-5500
|Макс. размер
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 3 7320U
|Версия PCI Express
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|4