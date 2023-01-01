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AMD Ryzen 5 7520U против Ryzen 3 7320U

AMD Ryzen 5 7520U
VS
AMD Ryzen 3 7320U
AMD Ryzen 5 7520U
AMD Ryzen 3 7320U

Что лучше: AMD Ryzen 5 7520U на 2.8 ГГц (c Turbo Core до 4.3) или Ryzen 3 7320U на 2.4 ГГц (c Turbo Core до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 3 7320U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7320U and 7520U
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7520U
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 7520U +13%
3974
Ryzen 3 7320U
3532
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 5 7520U и Ryzen 3 7320U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 22 сентября 2022 5 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 2 (Mendocino) Zen 2 (Mendocino)
Интегрированная графика Radeon 610M Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 4
Потоков 8 8
Частота 2.8 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.1 ГГц
Общее
Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 24x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 6 нанометров 6 нанометров
Сокет FT6 FP6
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 610M Radeon 610M
Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 128 128
TMUs 8 8
ROPs 4 4
Вычислительные блоки 2 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 5 7520U
0.49 терафлопс
Ryzen 3 7320U
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-5500 LPDDR5-5500
Макс. размер 16 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 5 7520U Сайт AMD Ryzen 3 7320U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 4 4

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Комментарии

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