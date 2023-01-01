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Intel Core i5 1335U против AMD Ryzen 7 5825U

Intel Core i5 1335U
VS
AMD Ryzen 7 5825U
Intel Core i5 1335U
AMD Ryzen 7 5825U

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1335U на 1.3 ГГц или AMD Ryzen 7 5825U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5825U and 1335U
Причины выбрать Intel Core i5 1335U
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1704 и 1452 балла
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 4096 КБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1335U +21%
1732
Ryzen 7 5825U
1429
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1335U
7398
Ryzen 7 5825U +33%
9840
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1335U +14%
3509
Ryzen 7 5825U
3081
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1335U
17082
Ryzen 7 5825U +9%
18576
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1335U +17%
1713
Ryzen 7 5825U
1464
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1335U и AMD Ryzen 7 5825U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake -
Номер модели i5-1335U -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 8
Потоков 4 16
Частота 1.3 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 0.9 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 8
Количество потоков 12 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 13x 20x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 15 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Сокет BGA-1744 FP6
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1250 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 640 512
TMUs 40 32
ROPs 20 8
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1335U
1.41 терафлопс
Ryzen 7 5825U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267		 - DDR4-3200
- LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1335U Сайт AMD Ryzen 7 5825U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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