Intel Core i5 1335U против AMD Ryzen 7 5825U
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1335U на 1.3 ГГц или AMD Ryzen 7 5825U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1335U
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1704 и 1452 балла
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 4096 КБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1335U +21%
1732
1429
Cinebench R23 (многоядерный)
7398
Ryzen 7 5825U +33%
9840
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1335U +14%
3509
3081
Passmark CPU (многоядерный)
17082
Ryzen 7 5825U +9%
18576
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1335U +17%
1713
1464
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1335U +8%
7563
6999
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|-
|Номер модели
|i5-1335U
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Процессор
|Ядер
|2
|8
|Потоков
|4
|16
|Частота
|1.3 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|0.9 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|13x
|20x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-15 Вт
|15 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|55 Вт
|-
|Сокет
|BGA-1744
|FP6
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|2000 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|512
|TMUs
|40
|32
|ROPs
|20
|8
|Вычислительные блоки
|80
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267
| - DDR4-3200
- LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1335U
|Сайт AMD Ryzen 7 5825U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
Опрос
1 (20%)
4 (80%)
Всего проголосовало: 5