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Intel Core i5 1335U против Apple M1 Max

Intel Core i5 1335U
VS
Apple M1 Max
Intel Core i5 1335U
Apple M1 Max

Что лучше: Intel Core i5 1335U на 1.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или Apple M1 Max на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 1335U
Причины выбрать Intel Core i5 1335U
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1335U +12%
1732
M1 Max
1547
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1335U
7398
M1 Max +68%
12452
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1335U
3509
M1 Max +10%
3861
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1335U
17082
M1 Max +31%
22377
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1335U
1713
M1 Max +5%
1791
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1335U
7563
M1 Max +67%
12632
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1335U и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 7 мая 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M1
Номер модели i5-1335U -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Apple M1 Max GPU (32-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 8
Потоков 4 8
Частота 1.3 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 2
Потоков 8 2
Частота 0.9 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 10
Количество потоков 12 10
Частота шины 100 МГц -
Множитель 13x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 640 4096
TMUs 40 256
ROPs 20 128
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 1335U
1.41 терафлопс
M1 Max
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267		 - LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность - 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1335U -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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