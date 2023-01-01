Intel Core i5 1335U против Apple M1 Max
Что лучше: Intel Core i5 1335U на 1.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или Apple M1 Max на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
77
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
50
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
94
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
72
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1335U
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Apple M1 Max
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1335U +12%
1732
1547
Cinebench R23 (многоядерный)
7398
M1 Max +68%
12452
Passmark CPU (одноядерный)
3509
M1 Max +10%
3861
Passmark CPU (многоядерный)
17082
M1 Max +31%
22377
Geekbench 5 (одноядерный)
1713
M1 Max +5%
1791
Geekbench 5 (многоядерный)
7563
M1 Max +67%
12632
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|3 января 2023
|7 мая 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Apple M1
|Номер модели
|i5-1335U
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M1 Max GPU (32-core)
Процессор
|Ядер
|2
|8
|Потоков
|4
|8
|Частота
|1.3 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|-
|Ядер
|8
|2
|Потоков
|8
|2
|Частота
|0.9 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|12
|10
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|13x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|57 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-15 Вт
|30 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|55 Вт
|-
|Сокет
|BGA-1744
|Apple M-Socket
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M1 Max GPU (32-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|4096
|TMUs
|40
|256
|ROPs
|20
|128
|Вычислительные блоки
|80
|-
|TGP
|15 Вт
|60 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267
|- LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|8
|Макс. пропускная способность
|-
|409.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1335U
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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