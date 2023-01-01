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Intel Core i5 1335U против i3 1115G4

Intel Core i5 1335U
VS
Intel Core i3 1115G4
Intel Core i5 1335U
Intel Core i3 1115G4

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1335U на 1.3 ГГц или i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 1335U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1115G4 and 1335U
Причины выбрать Intel Core i5 1335U
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1685 и 1263 балла
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1335U +30%
1713
Core i3 1115G4
1319
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1335U +134%
7336
Core i3 1115G4
3138
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1335U +33%
1684
Core i3 1115G4
1262
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1335U +190%
7333
Core i3 1115G4
2526
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1335U и i3 1115G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Tiger Lake
Номер модели i5-1335U i3-1115G4
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) UHD Graphics Xe G4

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 2
Потоков 4 4
Частота 1.3 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 0.9 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 2
Количество потоков 12 4
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 13x 17-30x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1449
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 12-28 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics Xe G4
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 640 384
TMUs 40 24
ROPs 20 12
Вычислительные блоки 80 48
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1335U
1.41 терафлопс
Core i3 1115G4
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1335U Сайт Intel Core i3 1115G4
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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