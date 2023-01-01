Intel Core i5 1335U против i3 1115G4
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i5 1335U на 1.3 ГГц или i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 1335U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1335U
- Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1685 и 1263 балла
- На 12% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1335U +30%
1713
1319
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1335U +134%
7336
3138
Passmark CPU (одноядерный)
2654
Passmark CPU (многоядерный)
6147
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1335U +33%
1684
1262
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1335U +190%
7333
2526
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|2 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Tiger Lake
|Номер модели
|i5-1335U
|i3-1115G4
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|UHD Graphics Xe G4
Процессор
|Ядер
|2
|2
|Потоков
|4
|4
|Частота
|1.3 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|0.9 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|10
|2
|Количество потоков
|12
|4
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|13x
|17-30x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1449
|Энергопотребление (TDP)
|12-15 Вт
|12-28 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|55 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel UHD Graphics Xe G4
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|1250 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|384
|TMUs
|40
|24
|ROPs
|20
|12
|Вычислительные блоки
|80
|48
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1335U
|Сайт Intel Core i3 1115G4
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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