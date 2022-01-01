Intel Core i3 1215U против i3 1115G4
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i3 1215U на 1.2 ГГц или i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i3 1215U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.1 ГГц)
- На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1374 и 1222 балла
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
- На 49% ниже чем у Core i3 1215U пиковое энергопотребление – 28 vs 55 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1372
Cinebench R23 (многоядерный)
2543
Passmark CPU (одноядерный)
2738
Passmark CPU (многоядерный)
6346
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1215U +13%
1386
1232
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1215U +35%
3312
2458
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|2 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-U
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i3-1215U
|i3-1115G4
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (64EU)
|Iris Xe Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|10
|2
|Количество потоков
|12
|4
|Частота
|1.2 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12x
|17-30x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|10МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15-55 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (64EU)
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1250 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|384
|TMUs
|32
|24
|ROPs
|16
|12
|Вычислительные блоки
|64
|48
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1215U
|Сайт Intel Core i3 1115G4
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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