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Intel Core i3 1215U против i3 1115G4

Intel Core i3 1215U
VS
Intel Core i3 1115G4
Intel Core i3 1215U
Intel Core i3 1115G4

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i3 1215U на 1.2 ГГц или i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i3 1215U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1115G4 and 1215U
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.1 ГГц)
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1374 и 1222 балла
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • На 49% ниже чем у Core i3 1215U пиковое энергопотребление – 28 vs 55 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1215U +13%
1386
Core i3 1115G4
1232
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1215U +35%
3312
Core i3 1115G4
2458
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1215U и i3 1115G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Tiger Lake UP3
Номер модели i3-1215U i3-1115G4
Сокет BGA-1744 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (64EU) Iris Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 10 2
Количество потоков 12 4
Частота 1.2 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12x 17-30x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 10МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15-55 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (64EU) Intel Iris Xe Graphics G4
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 512 384
TMUs 32 24
ROPs 16 12
Вычислительные блоки 64 48
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i3 1215U
1.21 терафлопс
Core i3 1115G4
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1215U Сайт Intel Core i3 1115G4
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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