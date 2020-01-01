Core i3 1115G4 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1440, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 3000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics G4, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.