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Intel Core i3 1115G4

Intel Core i3 1115G4

Core i3 1115G4 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1440, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 3000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics G4, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i3 1115G4 в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1224
Geekbench 5 (многоядерный)
2241

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i3 1115G4

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3
Номер модели i3-1115G4
Сокет BGA-1440
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 4
Частота 3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 30x
Скорость шины 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 64 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1115G4
Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 16

Комментарии

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