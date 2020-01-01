Intel Core i3 1115G4
Core i3 1115G4 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1440, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 3000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics G4, а размер кэша 3-го уровня составляет 8 МБ.
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1224
Geekbench 5 (многоядерный)
2241
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i3-1115G4
|Сокет
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|2
|Количество потоков
|4
|Частота
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|30x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1115G4
|Версия PCI Express
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16