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Intel Processor N95 против Core i3 1115G4

Intel Processor N95
VS
Intel Core i3 1115G4
Intel Processor N95
Intel Core i3 1115G4

Что лучше: 4-ядерный Intel Processor N95 на 0 ГГц или Core i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1115G4 and N95
Причины выбрать Intel Processor N95
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 57% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1263 и 804 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Processor N95
2540
Core i3 1115G4 +24%
3150
Passmark CPU (одноядерный)
Processor N95
2023
Core i3 1115G4 +33%
2690
Passmark CPU (многоядерный)
Processor N95
5493
Core i3 1115G4 +13%
6196
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Processor N95 и Core i3 1115G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 26 января 2023 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Tiger Lake
Номер модели N95 i3-1115G4
Интегрированная графика UHD Graphics (16EU) UHD Graphics Xe G4

Процессор

Производительные ядра
Ядер - 2
Потоков - 4
Частота 0 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 3.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 4 2
Количество потоков 4 4
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 17-30x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1264 BGA-1449
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (16EU) Intel UHD Graphics Xe G4
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1200 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 256 384
TMUs 16 24
ROPs 8 12
Вычислительные блоки 16 48
TGP 6 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Processor N95
0.24 терафлопс
Core i3 1115G4
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-4800 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 1 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Processor N95 Сайт Intel Core i3 1115G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 9 16

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Комментарии

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