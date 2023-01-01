Intel Core i5 13420H против AMD Ryzen 7 6800H
Что лучше: Intel Core i5 13420H на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или AMD Ryzen 7 6800H на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13420H
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
- Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
- Имеет на 4096 КБ больший объем L3-кэша
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13420H +10%
1700
1546
Cinebench R23 (многоядерный)
12780
Ryzen 7 6800H +15%
14652
Passmark CPU (одноядерный)
3267
Passmark CPU (многоядерный)
23707
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13420H +4%
1681
1610
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13420H +10%
10896
9946
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 3+ (Rembrandt)
|Номер модели
|i5-13420H
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (48EU)
|Radeon 680M
Процессор
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|16
|Частота
|2.1 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|1.5 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|45 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|95 Вт
|-
|Сокет
|BGA-1744
|FP7
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (48EU)
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|300 МГц
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|384
|768
|TMUs
|24
|48
|ROPs
|12
|32
|Вычислительные блоки
|48
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-5200
- LPDDR5x-5200
- LPDDR4x-4267
| - DDR5-4800
- LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 13420H
|Сайт AMD Ryzen 7 6800H
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
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