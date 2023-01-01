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Intel Core i5 13420H против AMD Ryzen 7 6800H

Intel Core i5 13420H
VS
AMD Ryzen 7 6800H
Intel Core i5 13420H
AMD Ryzen 7 6800H

Что лучше: Intel Core i5 13420H на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или AMD Ryzen 7 6800H на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800H and 13420H
Причины выбрать Intel Core i5 13420H
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • Имеет на 4096 КБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13420H +10%
1700
Ryzen 7 6800H
1546
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13420H
12780
Ryzen 7 6800H +15%
14652
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13420H +10%
10896
Ryzen 7 6800H
9946
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13420H и AMD Ryzen 7 6800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3+ (Rembrandt)
Номер модели i5-13420H -
Интегрированная графика UHD Graphics (48EU) Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 8
Потоков 8 16
Частота 2.1 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 1.5 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 8 8
Количество потоков 12 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 32x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45 Вт
Макс. TDP (Boost) 95 Вт -
Сокет BGA-1744 FP7
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 384 768
TMUs 24 48
ROPs 12 32
Вычислительные блоки 48 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 13420H
0.84 терафлопс
Ryzen 7 6800H
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-5200
- LPDDR5x-5200
- LPDDR4x-4267		 - DDR5-4800
- LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13420H Сайт AMD Ryzen 7 6800H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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