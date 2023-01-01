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AMD Ryzen 7 7745HX против Ryzen 5 7645HX

AMD Ryzen 7 7745HX
VS
AMD Ryzen 5 7645HX
AMD Ryzen 7 7745HX
AMD Ryzen 5 7645HX

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 7745HX на 3.6 ГГц или Ryzen 5 7645HX с 6-ядрами на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7745HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7645HX and 7745HX
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7745HX
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7745HX +19%
17733
Ryzen 5 7645HX
14930
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7745HX +17%
12019
Ryzen 5 7645HX
10247
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 7745HX и Ryzen 5 7645HX

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2023 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Dragon Range) Zen 4 (Dragon Range)
Интегрированная графика Radeon 610M Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 3.6 ГГц 4.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 5 ГГц
Общее
Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 40x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Сокет FL1 FL1
Энергопотребление (TDP) 45-75 Вт 45-75 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 610M Radeon 610M
Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 128 128
TMUs 8 8
ROPs 4 4
Вычислительные блоки 2 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 7745HX
0.49 терафлопс
Ryzen 5 7645HX
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200 DDR5-5200
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 7745HX Сайт AMD Ryzen 5 7645HX
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 28

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Комментарии

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