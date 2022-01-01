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Intel Core i5 13600K против i5 13500

Intel Core i5 13600K
VS
Intel Core i5 13500
Intel Core i5 13600K
Intel Core i5 13500

Что лучше: Intel Core i5 13600K на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.1) или i5 13500 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 13500 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13500 and 13600K
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
  • Разблокированный множитель
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 13500
  • На 48% ниже чем у Core i5 13600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13600K +13%
23529
Core i5 13500
20868
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13600K и i5 13500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 сентября 2022 1 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Raptor Lake-S
Номер модели i5-13600K i5-13500
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 14 14
Количество потоков 20 20
Частота 3.5 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 13600K
0.78 терафлопс
Core i5 13500
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13600K -
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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