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Intel Core i7 1065G7 против i5 11320H

Intel Core i7 1065G7
VS
Intel Core i5 11320H
Intel Core i7 1065G7
Intel Core i5 11320H

Что лучше: Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или i5 11320H на 2.5-3.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11320H and 1065G7
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
  • На 57% ниже чем у Core i5 11320H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 11320H
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1457 и 1157 баллов
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1065G7 и i5 11320H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 августа 2019 21 июня 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Ice Lake Tiger Lake
Номер модели i7-1065G7 i7-11320H
Сокет BGA-1526 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Plus Graphics G7 Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.3 ГГц 2.5-3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 13x 25-32x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 28-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Iris Xe Graphics G7 96EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100-1400 МГц
Шейдерные блоки 512 768
TMUs 64 48
ROPs 8 24
Вычислительные блоки - 96
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 1065G7
н/д
Core i5 11320H
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-3200, LPDDR4X-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1065G7 Сайт Intel Core i5 11320H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 4
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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