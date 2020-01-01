Intel Core i7 10700K против AMD Ryzen 5 2600
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 10700K на 3.8 ГГц или AMD Ryzen 5 2600 с 6-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
69
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
29
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
62
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
57
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 31% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 3.9 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 2.09 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
- На 48% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10700K +39%
512
369
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10700K +81%
4874
2691
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10700K +36%
3041
2244
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10700K +47%
19343
13192
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10700K +28%
1255
980
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10700K +62%
8791
5439
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 мая 2020
|11 сентября 2018
|Цена в момент релиза
|389 долларов
|199 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen+
|Номер модели
|i7-10700K
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.8 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10700K
|Сайт AMD Ryzen 5 2600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
Опрос
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3
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