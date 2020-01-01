Intel Core i7 1165G7 против AMD Ryzen 5 4500U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1165G7 на 2.8 ГГц или AMD Ryzen 5 4500U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 18% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +12%
498
444
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +27%
2483
1960
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1165G7 +29%
3180
2462
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1165G7 +15%
12766
11129
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +43%
1512
1055
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7 +15%
4978
4322
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Tiger Lake UP3
|Zen 2
|Номер модели
|i7-1165G7
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP6
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|6
|Частота
|2.8 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|23x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4267
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Сайт AMD Ryzen 5 4500U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
Опрос
2 (40%)
3 (60%)
Всего проголосовало: 5
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