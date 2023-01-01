Intel Core i7 1165G7 против AMD Ryzen 5 7530U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц или AMD Ryzen 5 7530U с 6-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7530U
- Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 4096 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1165G7 +4%
1512
1447
Cinebench R23 (многоядерный)
6084
Ryzen 5 7530U +54%
9380
Passmark CPU (одноядерный)
2854
Passmark CPU (многоядерный)
10515
Geekbench 5 (одноядерный)
1427
Ryzen 5 7530U +4%
1486
Geekbench 5 (многоядерный)
4371
Ryzen 5 7530U +51%
6592
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|2 сентября 2020
|5 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Tiger Lake
|Zen 3 (Cezanne)
|Номер модели
|i7-1165G7
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|Частота
|1.2-2.8 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.5 ГГц
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12-28x
|20x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|BGA-1449
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|12-28 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|2000 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|128
|TMUs
|48
|8
|ROPs
|24
|4
|Вычислительные блоки
|96
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1165G7
|Сайт AMD Ryzen 5 7530U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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