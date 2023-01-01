Главная > Сравнения CPU > Core i7 1165G7 vs Ryzen 5 7530U

Intel Core i7 1165G7 против AMD Ryzen 5 7530U

Intel Core i7 1165G7
VS
AMD Ryzen 5 7530U
Intel Core i7 1165G7
AMD Ryzen 5 7530U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1165G7 на 1.2-2.8 ГГц или AMD Ryzen 5 7530U с 6-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7530U and 1165G7
Причины выбрать Intel Core i7 1165G7
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7530U
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 4096 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1165G7
6084
Ryzen 5 7530U +54%
9380
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1165G7
4371
Ryzen 5 7530U +51%
6592
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1165G7 и AMD Ryzen 5 7530U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 5 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Tiger Lake Zen 3 (Cezanne)
Номер модели i7-1165G7 -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 6
Потоков 8 12
Частота 1.2-2.8 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Общее
Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12-28x 20x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет BGA-1449 FP6
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 768 128
TMUs 48 8
ROPs 24 4
Вычислительные блоки 96 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1165G7
1.69 терафлопс
Ryzen 5 7530U
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1165G7 Сайт AMD Ryzen 5 7530U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Intel Core i5 1340P и AMD Ryzen 5 7530U
2. AMD Ryzen 7 7730U и Ryzen 5 7530U
3. AMD Ryzen 7 5825U и Ryzen 5 7530U
4. AMD Ryzen 5 5625U и Ryzen 5 7530U
5. AMD Ryzen 7 5825U и Intel Core i7 1165G7
6. Apple M1 и Intel Core i7 1165G7
7. AMD Ryzen 5 5500U и Intel Core i7 1165G7
8. Intel Core i7 1255U и i7 1165G7
9. Intel Core i5 1235U и i7 1165G7
10. Intel Core i5 1240P и i7 1165G7
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 7530U или Intel Core i7 1165G7?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры