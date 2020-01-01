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Intel Core i7 11700 против i7 10700

Intel Core i7 11700
Intel Core i7 11700
VS
Intel Core i7 10700
Intel Core i7 10700

Что лучше: Intel Core i7 11700 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i7 10700 на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10700 and 11700
Причины выбрать Intel Core i7 11700
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1799 и 1253 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 11700 +44%
1799
Core i7 10700
1253
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700 +18%
9852
Core i7 10700
8321

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700 и i7 10700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2021 1 мая 2020
Цена в момент релиза - 323 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake Comet Lake
Номер модели i7-11700 i7-10700
Сокет BGA-1200 BGA-1200
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 32 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.5 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 29x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт Intel Core i7 10700
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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