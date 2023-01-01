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Intel Core i7 11700K против AMD Ryzen 7 7800X3D

Intel Core i7 11700K
VS
AMD Ryzen 7 7800X3D
Intel Core i7 11700K
AMD Ryzen 7 7800X3D

Что лучше: Intel Core i7 11700K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или AMD Ryzen 7 7800X3D на 4.2 ГГц (c Turbo Core до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7800X3D and 11700K
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
  • Более чем на 11° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7800X3D
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 81920 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1945 и 1714 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 11700K
15042
Ryzen 7 7800X3D +21%
18196
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 11700K
10244
Ryzen 7 7800X3D +33%
13643
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 11700K и AMD Ryzen 7 7800X3D

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 16 марта 2021 4 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rocket Lake Zen 4 (Raphael)
Номер модели i7-11700K -
Интегрированная графика UHD Graphics 750 Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 4.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5 ГГц
Общее
Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 42x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 96МБ (общий)
Разблокированный множитель Да -

Пакет

Количество транзисторов - 13.1 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1200 AM5
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 120 Вт
Макс. TDP (Boost) - 162 Вт
Критическая температура 100°C 89°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 256 128
TMUs 64 8
ROPs 32 4
Вычислительные блоки 32 2
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 11700K
0.46 терафлопс
Ryzen 7 7800X3D
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 50 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 11700K Сайт AMD Ryzen 7 7800X3D
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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