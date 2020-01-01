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Intel Core i7 11700K

Intel Core i7 11700K

Core i7 11700K - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 8 ядер и 16 потоков. Его базовая частота – 3600 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics 32, а размер кэша 3-го уровня составляет 16 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 11700K в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1824
Geekbench 5 (многоядерный)
10697

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 11700K

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 января 2021
Тип Десктопный
Кодовое имя Rocket Lake
Номер модели i7-11700K
Сокет BGA-1200
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 32

Производительность

Количество ядер 8
Количество потоков 16
Частота 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 36x
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Версия PCI Express 4.0
Макс. PCI Express линий 16

Конкуренты

1. Core i7 10700K и Core i7 11700K
2. Core i5 10600K и Core i7 11700K
3. Core i5 10600 и Core i7 11700K
4. Core i7 10700 и Core i7 11700K
5. Core i7 11700 и Core i7 11700K

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