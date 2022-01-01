Intel Core i7 11700K против i5 13600K
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 11700K на 3.6 ГГц или i5 13600K с 14-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 13600K были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
- Имеет на 28 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 6 физических ядер больше
- На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1980 и 1714 баллов
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 5 ГГц)
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1559
Core i5 13600K +26%
1971
Cinebench R23 (многоядерный)
14973
Core i5 13600K +63%
24337
Passmark CPU (одноядерный)
3416
Passmark CPU (многоядерный)
24713
Geekbench 5 (одноядерный)
1710
Core i5 13600K +16%
1976
Geekbench 5 (многоядерный)
10086
Core i5 13600K +42%
14353
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|16 марта 2021
|1 октября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rocket Lake
|Raptor Lake-S
|Номер модели
|i7-11700K
|i5-13600K
|Сокет
|LGA-1200
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 750
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|8
|14
|Количество потоков
|16
|20
|Частота
|3.6 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|35x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|44МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1300 МГц
|1550 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|64
|16
|ROPs
|32
|8
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|50 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 11700K
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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