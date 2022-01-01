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Intel Core i7 12650H против Apple M1 Pro

Intel Core i7 12650H
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i7 12650H
Apple M1 Pro

Что лучше: Intel Core i7 12650H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или Apple M1 Pro на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 12650H
Причины выбрать Intel Core i7 12650H
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • На 47% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 33% ниже чем у Core i7 12650H пиковое энергопотребление – 30 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12650H
н/д
M1 Pro
1541
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12650H
н/д
M1 Pro
12228
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12650H +1%
1773
M1 Pro
1763
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12650H
10625
M1 Pro +18%
12505
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12650H и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 января 2022 18 октября 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-H -
Номер модели i7-12650H -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (64EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)

Производительность

Количество ядер 10 10
Количество потоков 16 10
Частота 2.3 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 23x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (64EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 512 2048
TMUs 32 128
ROPs 16 64
Вычислительные блоки 64 -
TGP 15 Вт 30 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12650H
1.21 терафлопс
M1 Pro
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12650H -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 28 -

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3. Intel Core i7 12650H или Intel Core i5 12500H
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6. Apple M1 Pro или Apple M1 Max
7. Apple M1 Pro или AMD Ryzen 7 5800H
8. Apple M1 Pro или Intel Core i7 12700H
9. Apple M1 Pro или AMD Ryzen 9 5900X
10. Apple M1 Pro или Apple M1

Комментарии

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