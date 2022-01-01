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Intel Core i7 12700 против i5 13600K

Intel Core i7 12700
VS
Intel Core i5 13600K
Intel Core i7 12700
Intel Core i5 13600K

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700 на 2.1 ГГц или i5 13600K с 14-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13600K and 12700
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • На 48% ниже чем у Core i5 13600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2015 и 1737 баллов
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700
19878
Core i5 13600K +18%
23410
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700
31356
Core i5 13600K +22%
38329
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700
1742
Core i5 13600K +16%
2018
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700
13179
Core i5 13600K +24%
16338
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700 и i5 13600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2022 27 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Raptor Lake-S
Номер модели i7-12700 i5-13600K
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 12 14
Количество потоков 20 20
Частота 2.1 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 35x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700
0.78 терафлопс
Core i5 13600K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, DDR5-4800 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700 Сайт Intel Core i5 13600K
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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