Intel Core i7 12700K против i5 12400F
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или i5 12400F с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
- На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1936 и 1686 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
- На 48% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700K +13%
1920
1699
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +89%
22754
12039
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700K +13%
3971
3525
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700K +71%
33110
19373
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700K +14%
1922
1680
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +61%
13943
8670
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 октября 2021
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i7-12700K
|i5-12400F
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|6
|Количество потоков
|20
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|25x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700K
|Сайт Intel Core i5 12400F
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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