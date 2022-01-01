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Intel Core i7 12700K против i5 12400F

Intel Core i7 12700K
VS
Intel Core i5 12400F
Intel Core i7 12700K
Intel Core i5 12400F

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или i5 12400F с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12400F and 12700K
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1936 и 1686 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 12400F
  • На 48% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +89%
22754
Core i5 12400F
12039
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700K +71%
33110
Core i5 12400F
19373
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700K +61%
13943
Core i5 12400F
8670
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700K и i5 12400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 октября 2021 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i7-12700K i5-12400F
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 20 12
Частота 3.6 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 25x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 12700K
0.78 терафлопс
Core i5 12400F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700K Сайт Intel Core i5 12400F
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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