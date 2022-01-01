Intel Core i7 12700K против i5 13500
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700K на 3.6 ГГц или i5 13500 с 14-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 13500 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
- Разблокированный множитель
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 13500
- На 48% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700K +3%
1943
1883
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700K +11%
23161
20868
Passmark CPU (одноядерный)
4098
Passmark CPU (многоядерный)
34834
Geekbench 5 (одноядерный)
2108
Geekbench 5 (многоядерный)
15626
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 октября 2021
|1 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Raptor Lake-S
|Номер модели
|i7-12700K
|i5-13500
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|12
|14
|Количество потоков
|20
|20
|Частота
|3.6 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|25x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-5600, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|89.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700K
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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