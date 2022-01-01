Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 12800HX на 2.0 ГГц или i7 12650HX с 14-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.