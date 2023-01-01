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Intel Core i7 12650HX против i5 13450HX

Intel Core i7 12650HX
VS
Intel Core i5 13450HX
Intel Core i7 12650HX
Intel Core i5 13450HX

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12650HX на 2.0 ГГц или i5 13450HX с 10-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13450HX and 12650HX
Причины выбрать Intel Core i7 12650HX
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 13450HX
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1786 и 1628 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12650HX и i5 13450HX

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 10 мая 2022 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Raptor Lake
Номер модели i7-12650HX i5-13450HX
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) UHD Graphics (16EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 2.0 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 1.5 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.3 ГГц 3.4 ГГц
Общее
Количество ядер 14 10
Количество потоков 20 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 24x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1964 BGA-1964
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 45-55 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт 157 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (16EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 256 128
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 16
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12650HX
0.74 терафлопс
Core i5 13450HX
0.382 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12650HX Сайт Intel Core i5 13450HX
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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