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Intel Core i7 12650HX против i5 12600H

Intel Core i7 12650HX
VS
Intel Core i5 12600H
Intel Core i7 12650HX
Intel Core i5 12600H

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 12650HX на 2.0 ГГц или i5 12600H с 12-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600H and 12650HX
Причины выбрать Intel Core i7 12650HX
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
  • На 18% ниже чем у Core i7 12650HX пиковое энергопотребление – 45 vs 55 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12650HX и i5 12600H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 10 мая 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-HX Alder Lake-H
Номер модели i7-12650HX i5-12600H
Сокет BGA-1964 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Iris Xe Graphics (80EU)

Производительность

Количество ядер 14 12
Количество потоков 20 16
Частота 2.0 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 27x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 256 640
TMUs 16 40
ROPs 8 20
Вычислительные блоки 32 80
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12650HX
0.74 терафлопс
Core i5 12600H
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12650HX Сайт Intel Core i5 12600H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Конкуренты

1. Core i7 12650HX или Core i7 12700H
2. Core i7 12650HX или Core i5 12600HX
3. Core i5 12600H или Ryzen 7 5800H
4. Core i5 12600H или Core i5 12500H
5. Core i5 12600H или Ryzen 5 6600H
6. Core i5 12600H или Core i5 1240P

Комментарии

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