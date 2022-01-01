Intel Core i7 12650HX
Core i7 12650HX - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1964, который имеет 14 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (32EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 24 МБ.
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1643
Geekbench 5 (многоядерный)
8897
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|10 мая 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-HX
|Номер модели
|i7-12650HX
|Сокет
|BGA-1964
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (32EU)
Производительность
|Количество ядер
|14
|Количество потоков
|20
|Частота
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|Множитель
|20x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|Критическая температура
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|TMUs
|16
|ROPs
|8
|Вычислительные блоки
|32
|TGP
|45 Вт
iGPU FLOPS
0.74 терафлопс
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12650HX
|Версия PCI Express
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20