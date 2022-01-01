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Intel Core i7 12650HX

Intel Core i7 12650HX

Core i7 12650HX - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1964, который имеет 14 ядер и 20 потоков. Его базовая частота – 2000 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics (32EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 24 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Core i7 12650HX в популярных бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1643
Geekbench 5 (многоядерный)
8897

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Core i7 12650HX

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 10 мая 2022
Тип Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-HX
Номер модели i7-12650HX
Сокет BGA-1964
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU)

Производительность

Количество ядер 14
Количество потоков 20
Частота 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 20x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU)
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц
Шейдерные блоки 256
TMUs 16
ROPs 8
Вычислительные блоки 32
TGP 45 Вт
iGPU FLOPS
0.74 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12650HX
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Intel Core i7 12650HX или i7 12700H
2. Intel Core i7 12650HX или i7 12800HX
3. Intel Core i7 12650HX или i5 12600HX

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