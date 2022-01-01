Что лучше: Intel Core i7 12700H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i7 12650HX на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.