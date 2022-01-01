Intel Core i7 12700H против i7 12650HX
Что лучше: Intel Core i7 12700H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i7 12650HX на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
- На 18% ниже чем у Core i7 12650HX пиковое энергопотребление – 45 vs 55 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 12650HX
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1773
Cinebench R23 (многоядерный)
16184
Passmark CPU (одноядерный)
3671
Passmark CPU (многоядерный)
26715
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700H +8%
1739
1614
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700H +37%
12043
8759
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|10 мая 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Alder Lake-HX
|Номер модели
|i7-12700H
|i7-12650HX
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1964
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|UHD Graphics (32EU)
Производительность
|Количество ядер
|14
|14
|Количество потоков
|20
|20
|Частота
|2.3 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|20x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|45-55 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|256
|TMUs
|48
|16
|ROPs
|24
|8
|Вычислительные блоки
|96
|32
|TGP
|15 Вт
|45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700H
|Сайт Intel Core i7 12650HX
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
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