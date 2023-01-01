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Intel Core i7 13620H против i5 1335U

Intel Core i7 13620H
VS
Intel Core i5 1335U
Intel Core i7 13620H
Intel Core i5 1335U

Что лучше: Intel Core i7 13620H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i5 1335U на 1.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1335U and 13620H
Причины выбрать Intel Core i7 13620H
  • Имеет на 12288 КБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13620H +111%
15388
Core i5 1335U
7308
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13620H +50%
11216
Core i5 1335U
7487
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13620H и i5 1335U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i7-13620H i5-1335U
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU) Iris Xe Graphics (80EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 2
Потоков 12 4
Частота 2.4 ГГц 1.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 8
Потоков 4 8
Частота 1.8 ГГц 0.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 3.4 ГГц
Общее
Количество ядер 10 10
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 24x 13x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 12-15 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт 55 Вт
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1250 МГц
Шейдерные блоки 512 640
TMUs 32 40
ROPs 16 20
Вычислительные блоки 64 80
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 13620H
1.43 терафлопс
Core i5 1335U
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-5200
- LPDDR5x-5200
- LPDDR4x-4267		 - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13620H Сайт Intel Core i5 1335U
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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