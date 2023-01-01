Intel Core i7 13620H против i5 1335U
Что лучше: Intel Core i7 13620H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i5 1335U на 1.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13620H
- Имеет на 12288 КБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13620H +4%
1788
1718
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13620H +111%
15388
7308
Passmark CPU (одноядерный)
3453
Passmark CPU (многоядерный)
16991
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13620H +5%
1781
1698
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13620H +50%
11216
7487
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|3 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i7-13620H
|i5-1335U
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (64EU)
|Iris Xe Graphics (80EU)
Процессор
|Ядер
|6
|2
|Потоков
|12
|4
|Частота
|2.4 ГГц
|1.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|4
|8
|Частота
|1.8 ГГц
|0.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|3.4 ГГц
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|24x
|13x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|12-15 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|115 Вт
|55 Вт
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1250 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|640
|TMUs
|32
|40
|ROPs
|16
|20
|Вычислительные блоки
|64
|80
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-5200
- LPDDR5x-5200
- LPDDR4x-4267
| - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13620H
|Сайт Intel Core i5 1335U
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
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