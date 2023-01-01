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Intel Core i7 13700H против Apple M2 Max

Intel Core i7 13700H
VS
Apple M2 Max
Intel Core i7 13700H
Apple M2 Max

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i7 13700H на 2.4 ГГц или Apple M2 Max с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 13700H
Причины выбрать Intel Core i7 13700H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M2 Max
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддерживает до 96 ГБ LPDDR5-6400
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1997 и 1768 баллов
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700H +10%
1839
M2 Max
1667
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700H +13%
17070
M2 Max
15056
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700H
1754
M2 Max +14%
1993
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700H
12693
M2 Max +17%
14873
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700H и Apple M2 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 1 июня 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M2
Номер модели i7-13700H -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 Max GPU (38-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 8
Частота 2.4 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 1.8 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 12
Количество потоков 20 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 24x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 67 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 Max GPU (38-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1344 МГц
Шейдерные блоки 768 4864
TMUs 48 304
ROPs 24 152
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 70 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 13700H
1.69 терафлопс
M2 Max
13.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 96 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность - 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700H -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 28 -

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Комментарии

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