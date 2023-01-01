Intel Core i7 13700HX против AMD Ryzen 7 6800H
Что лучше: 16-ядерный Intel Core i7 13700HX на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 7 6800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700HX
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Имеет на 14336 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1866 и 1623 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
- Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700HX +27%
1974
1559
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700HX +56%
22979
14729
Passmark CPU (одноядерный)
3299
Passmark CPU (многоядерный)
23856
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700HX +15%
1882
1634
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700HX +62%
16283
10034
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 3+ (Rembrandt)
|Номер модели
|i7-13700HX
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (32EU)
|Radeon 680M
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|2.1 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|1.5 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|-
|Количество ядер
|16
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|6 нанометров
|Сокет
|BGA-1964
|FP7
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|45 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|157 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|300 МГц
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|768
|TMUs
|16
|48
|ROPs
|8
|32
|Вычислительные блоки
|32
|12
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13700HX
|Сайт AMD Ryzen 7 6800H
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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