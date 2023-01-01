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Intel Core i9 13900HX против i7 13700HX

Intel Core i9 13900HX
VS
Intel Core i7 13700HX
Intel Core i9 13900HX
Intel Core i7 13700HX

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900HX на 2.2 ГГц или i7 13700HX с 16-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13700HX and 13900HX
Причины выбрать Intel Core i9 13900HX
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900HX +37%
20945
Core i7 13700HX
15237
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900HX и i7 13700HX

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i9-13900HX i7-13700HX
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) UHD Graphics (32EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 2.2 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 8
Потоков 16 8
Частота 1.8 ГГц 1.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.7 ГГц
Общее
Количество ядер 24 16
Количество потоков 32 24
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 21x
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1964 BGA-1964
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 45-55 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт 157 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1550 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 45 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900HX
0.74 терафлопс
Core i7 13700HX
0.74 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900HX Сайт Intel Core i7 13700HX
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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