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Intel Core i7 13700K против Apple M2 Pro

Intel Core i7 13700K
VS
Apple M2 Pro
Intel Core i7 13700K
Apple M2 Pro

Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i7 13700K на 3.4 ГГц или ноутбучный Apple M2 Pro с 12-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 Pro были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 13700K
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Разблокированный множитель
  • На 51% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 3.5 ГГц)
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • На 76% ниже чем у Core i7 13700K пиковое энергопотребление – 30 vs 125 Ватт
  • На 115.2 ГБ/c (129%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700K +30%
2099
M2 Pro
1616
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700K +116%
30715
M2 Pro
14232
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 13700K
4439
M2 Pro
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 13700K
47081
M2 Pro
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700K +9%
2140
M2 Pro
1968
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700K +50%
21092
M2 Pro
14060
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 13700K и Apple M2 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 27 сентября 2022 1 июня 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake-S -
Номер модели i7-13700K -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Apple M2 Pro GPU

Производительность

Количество ядер 16 12
Количество потоков 24 12
Частота 3.4 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 34x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 30МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Apple M2 Pro GPU
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1600 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 13700K
0.78 терафлопс
M2 Pro
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 13700K -
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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