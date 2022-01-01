Intel Core i7 13700K против Apple M2 Pro
Что лучше: 16-ядерный десктопный Intel Core i7 13700K на 3.4 ГГц или ноутбучный Apple M2 Pro с 12-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Apple M2 Pro были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
81
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
66
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
95
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
77
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
- Разблокированный множитель
- На 51% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 3.5 ГГц)
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Apple M2 Pro
- На 76% ниже чем у Core i7 13700K пиковое энергопотребление – 30 vs 125 Ватт
- На 115.2 ГБ/c (129%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 13700K +30%
2099
1616
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 13700K +116%
30715
14232
Passmark CPU (одноядерный)
4439
Passmark CPU (многоядерный)
47081
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 13700K +9%
2140
1968
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 13700K +50%
21092
14060
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|1 июня 2023
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|-
|Номер модели
|i7-13700K
|-
|Сокет
|LGA-1700
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Apple M2 Pro GPU
Производительность
|Количество ядер
|16
|12
|Количество потоков
|24
|12
|Частота
|3.4 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|34x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|32МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|30МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|30 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Apple M2 Pro GPU
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 13700K
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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