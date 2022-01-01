Intel Core i7 13700K против i7 13700
Что лучше: Intel Core i7 13700K на 3.4 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или i7 13700 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i7 13700K были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 13700K
- Разблокированный множитель
Причины выбрать Intel Core i7 13700
- На 48% ниже чем у Core i7 13700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
4305
Passmark CPU (многоядерный)
34177
Geekbench 5 (одноядерный)
2098
Geekbench 5 (многоядерный)
17147
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|1 октября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|Raptor Lake-S
|Номер модели
|i7-13700K
|i7-13700
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|16
|16
|Количество потоков
|24
|24
|Частота
|3.4 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|21x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|2МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|54МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|1550 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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